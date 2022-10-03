مقتل ضابط ومدني في إطلاق نار جنوبي بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، بمقتل ضابط وشخص إثر إطلاق نار جنوبي العاصمة بغداد.



ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني تأكيده مقتل ضابط برتبة عقيد ومعه شخص آخر.



وقال المصدر للموقع إن "شخصا فتح نيران سلاحه باتجاه شخصين أحدهم ضابط برتبة عقيد في الدفاع المدني ومعه شخص ضمن قضاء اللطيفية".



وأشار المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن مقتلهما في الحال"، ولم يكشف المصدر تفاصيل أخرى حول الحادث والجهة التي نفذته ودوافعها.



وشهد العراق أمس السبت، احتجاجات في عدة أماكن من بينها ساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر 2019، وأغلقت القوات الأمنية عدة طرق وجسور.