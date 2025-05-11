ماذا قال السفير الأمريكي على عدم زيارة ترامب لإسرائيل خلال جولته بالمنطقة؟

علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم زيارة إسرائيل، ضمن الجولة التي سيجريها إلى الشرق الأوسط الأسبوع الحالي، وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأكد هاكابي في عدة مقابلات لوسائل إعلام إسرائيلية، أن عدم زيارة ترامب لإسرائيل، "لا يعد مؤشرا على تدهور العلاقة بين واشنطن وتل أبيب".

وقال هاكابي في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "إن رحلة ترامب الأولى تدور حول الفرص الاقتصادية، وهذا هو محور تركيزه"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "أود أن أقول للإسرائيليين: اهدأوا، دونالد ترامب يحبكم، ولا شك في ذلك، إنه يساندكم، إنه دونالد ترامب نفسه الذي، على مدار 4 سنوات كرئيس قدم لإسرائيل أكثر مما قدمه أي رئيس أمريكي آخر".



