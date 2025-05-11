الهند: الخسائر جزء من القتال لكن جميع طيارينا عادوا إلى الوطن

قال سلاح الجو الهندي، اليوم الأحد، إن الخسائر جزء من القتال في إشارة إلى المعارك مع باكستان، مشيرًا إلى أن جميع طياريه عادوا إلى البلاد بعد قتال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت القوات تكبدت خسائر في القتال، وفق وكالة رويترز.

وكان متحدث باسم الجيش الباكستاني، قد أعلن يوم الأربعاء، أن خمس طائرات هندية أسقطت، لكن الهند لم تؤكد هذه الأنباء.

وقالت أربعة مصادر حكومية في كشمير الهندية أيضا إن ثلاث طائرات مقاتلة سقطت في الإقليم الاتحادي بعد ساعات من إعلان الهند أنها قصفت تسعة مواقع للبنية التحتية لما سمته «الإرهاب» في باكستان.

وجرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أمس السبت، بين الهند وباكستان بعد أيام من الضربات المتبادلة.

وأعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، عبر منشور على منصة «إكس»، التوصل إلى اتفاق بين الهند وباكستان لوقف الاشتباكات والعمليات العسكرية.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، اتفاق الهند وباكستان على وقف كامل وفوري لإطلاق النار.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار».

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.



