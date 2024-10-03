مسئول أمريكي: لا نعتقد أن رد إسرائيل على إيران وشيك

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مسئول أمريكي – لم تسمه – قوله إنهم لا يعتقدون أن رد إسرائيل على إيران وشيك في ضوء محادثاتهن مع المسئولين الإسرائيليين.

وأضاف المسئول الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن "كان واضحا بأننا لا ندعم ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية".

وتابع: "ننصح الإسرائيليين بتجنب توجيه ضربة للبنية التحتية المدنية الإيرانية بما فيها منشآت النفط".

وأكد: "نواصل نقاشاتنا مع الإسرائيليين بشأن ردهم على الضربة الإيرانية وهم لم يطلبوا مساعدتنا بعد".

وأوضح المسئول الأمريكية أن المسئولين العسكريين يحثون إسرائيل "على مراعاة قدرتنا العسكرية بالمنطقة في ردها على إيران"، قائلا: "نحث إسرائيل على تجنب حرب إقليمية شاملة في إطار ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيؤيد هجوماً إسرائيلياً على المواقع النووية الإيرانية، أجاب بايدن: "لا، وسنناقش مع الإسرائيليين ما الذي سيفعلونه، لكننا جميعاً (دول مجموعة السبع) متفقون على حقهم في الرد، لكن يجب أن يكون هذا الرد متناسباً".

هذا وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إقناع إسرائيل بـ"تقليص" ردها المرتقب على هجوم إيران الصاروخي، على أمل منع تفاقم صراع إقليمي تتسع رقعته في منطقة الشرق الأوسط على نحو لا يمكن السيطرة عليه، رغم مخاوف غربية من أن تأثير واشنطن ربما يكون "محدوداً".