جيش الاحتلال يأمر سكان 25 بلدة لبنانية بإخلاء منازلهم

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان 25 بلدة لبنانية بإخلاء منازلهم.

ويتضمن أمر الإخلاء قرى: الخرايب، وارزي، وزرارية، وعدلون، وأنصارية، ومزرعة دير تقلا، ومزرعة الواسطة، ومزرعة جمجم، وقصيبه، وجبشيت، ونبطية، ومزرعة سيناي، ودوير الشرقية، وكفر رمان، ونبطية الفوقا، ومنزلة، وحبوش، والحمصية، وبيصرية، والسكسكية، ولوبية، وكفر تبنيت، وأرنون، وزوطر الشرقية، وزوطر الغربية.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «نشاطات حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده بقوة».

وأضاف: «جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم ولذلك من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه الى شمال نهر الأولي، انقذوا حياتكم»، وفقًا لادعائه.

وأشار إلى أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر»، قائلًا إن «أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه».

وقال إن «السكان يحظر عليهم التوجه جنوباً، لأن أي توجه نحو الجنوب قد يعرضهم للخطر»، بحسب مزاعمه.