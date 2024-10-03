الدماطي: الأهلي أكبر قلعة كرة يد في العالم

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وجه محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة ساخرة بعد تتويج فريق كرة اليد بالميدالية البرونزية على حساب برشلونة الإسباني.

وحقق الأهلي الانتصار مساء اليوم الخميس، على برشلونة بنتيجة 32-29 في مباراة تحديد المركز الثالث، لتُحقق يد المارد الأحمر الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

وكتب الدماطي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مليون مبروك جمهور النادي الأهلي الفوز ببرونزية كأس العالم بعد الفوز على أبطال أوروبا، مبروك اللاعبين والجهاز وإدارة النشاط الرياضي".

وأضاف ساخرًا: "إنجاز عالمي للنادي الأهلي أكبر قلعة كرة يد في العالم واللي يقول غير كدة مبيفهمش في ألعاب الصالات وأي حد حيجادل حياخد إيقاف دقيقتين، القادم خير إن شاء الله".