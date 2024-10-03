تراجع جديد لمبيعات سيارات سيلانتس في أمريكا

أعلنت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية سيلانتس اليوم الأربعاء تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 20% وهو التراجع ربع السنوي الخامس على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه المجموعة للتخلص من المخزون المتراكم في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب من العملاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المجموعة التي تم سيارات بيجو وستروين الفرنسيتين وفيات الإيطالية وكرايسلر الأمريكية وأوبل الألمانية القول إن مبيعاتها ربع السنوية بلغت 305294 سيارة وهو اقل مستوى لها منذ قيام هذه المجموعة في عام 2021. وتراجعت مبيعات 5 من العلامات التجارية الست التي تمتلكها بما في ذلك تراجع مبيعات سيارات جيب بنسبة 6% والشاحنة الخفيفة رام بنسبة 19%.

وأشارت بلومبرج إلى أن نتائج المجموعة الموجود مقرها في هولندا تشير إلى شدة الصعوبات التي تواجهها ستيلانتس وبخاصة في أمريكا الشمالية حيث تعاني من تراجع الطلب على سياراتها وتراجع سعر سهمها وتزايد القلق بين مساهميها.

في الوقت نفسه نجحت ستيلانتس في خفض مخزونها خلال الربع الثالث بمقدار 50 سيارة بفضل حوافز جديدة قدمتها المجموعة بحسب مات تومبسون مدير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

وفي سوق الأوراق المالية تراجع سعر سهم ستيلانتس بنسبة 3ر8% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي وتراجع بنسبة 8ر9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي. في الوقت نفسه تراجع ترتيب ستيلانتس من حيث المبيعات في الولايات المتحدة إلى المركز السادس بعد شركتي هيونداي الكورية الجنوبية وهوندا اليابانية بحسب شركة أبحاث سوق السيارات كوكس أوتوموتيف. وتراجعت مبيعات كل طرز السيارة جيب خلال الربع الثالث باستثناء السيارة كومباس وواجنير.