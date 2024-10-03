جيش الاحتلال يزعم اغتيال اليد اليمنى لـ يحيى السنوار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال رئيس سلطة الحكم لحماس في قطاع غزة روحي مشتهى، والمسئول عن ملف الأمن لدى المكتب السياسي واللجنة التنفيذية سامح السراج، ورئيس جهاز الأمن العام بالحركة سامي عودة.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «طائرات حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت قبل ثلاثة أشهر، بناءً على توجيه استخباراتي دقيق، عناصر حماس الثلاثة الذين اختبأوا داخل مجمع تحت أرضي مبطن ومزود شمال قطاع غزة، والذي كان يتيح مكوث مسئولي وعناصر القيادة والسيطرة للمنظمة فيه على مدار فترة زمنية طويلة».

وقال إن «المجمع أدراه مسئولو جهاز الأمن العام في حماس، ليشكل مجمع مكوث خاص بأبرز قيادات سلطة الحكم في الحركة وعلى رأسهم مشتهى»، بحسب ادعاءاته.

وبحسب مزاعمه، عمِل روحي مشتهى مسئولاً عن سلطة الحكم في قطاع غزة، وكان المسئول عن ملف الأسرى لدى المكتب السياسي للمنظمة، كما كان مسئولًا سابقًا بوزارة المالية.

وأشار إلى أن «مشتهى أنشأ مع يحيى السنوار جهاز الأمن العام بالحركة، وقضى معه محكومية في السجن الإسرائيلي».

ولفت إلى أن «مشتهى كان يُعد الشخصية الأرفع والأبرز لدى المكتب السياسي في قطاع غزة»، زاعمًا أنه «أدار طيلة فترة الحرب نشاطات حماس، وروج لعمليات إرهابية ضد إسرائيل».

ووفقًا لادعائه، فإن «مشتهى يعد اليد اليمنى لقائد حماس يحيى السنوار، وأحد أقرب المقربين منه».