النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو يتضمن فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تداول مقطع فيديو مصور يتضمن فتوى من أحد الأشخاص يبيح سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.

وأوضحت النيابة أنه على إثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، كما أمرت النيابة العامة بطلب التحريات اللازمة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ جامعي بجامعة الأزهر يبيح فيه سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز.

من جانبها، قررت جامعة الازهر على الفور بإيقاف الأستاذ بكلية التربية عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية فتواه بشأن جواز سرقة التيار الكهربائي والمياه، بعد أن أثارت بلبلة وجدلا واسعا.

وأكدت الجامعة أن الأزهر لا يبيح أبدًا بأي حال من الأحوال سرقة المال العام، مشددا على أن هذه الفتوى ليست مسؤولة وبعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام.