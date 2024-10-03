أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، وافتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر شاشة "DMC"، مساء الخميس، إن الرئيس السيسي "يحاول بكل ما أوتي من قوة واتزان وذكاء وحنكة حفظ وصيانة مصر بحفظ من الله تعالى، داخل أتون مشتعل بالفتن في كل مكان".

وتابع: "كلنا شاهدنا حبيبنا ورئيسنا وبطلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الزعيم الإماراتي العزيز الكريم الشيح محمد بن زايد.. الرئيس السيسي يحتاج دعواتكم الخالصة.. ربنا يثبته ويحميه ويقويه؛ لأن الوضع لا يحتمل أية مغالطات أو حسابات خاطئة".

ودعا إلى التفاف الشعب المصري حول القيادة المصرية، مؤكدا أن "صيانة الرئيس السيسي وحمايته من حماية كل مواطن مصري".

وأثنى على حكمة الرئيس السيسي في إدارة المشهد ، قائلا: "نحن نلتف حول قيادتنا الحكيمة التي نجدد لها الثقة؛ لأنها تدير المشهد بفكر وعمق وحكمة وتوازن، وكل مكان من حولنا مشتعل، تصور واحد بيعوم مركب وسط أسماك وحيتان وتماسيح مفترسة، وحدودك كلها في قمة الخطر".