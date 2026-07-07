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حرص نادي ليفربول الإنجليزي على دعم ممثله في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس العالم، والتي تجمع بين مصر والأرجنتين.

ويتقابل المنتخبان مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أتلانتا، لحسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المونديال.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر "إكس"، دعما ومساندة لنجمه الأرجنتين أليكسيس ماك أليستر في المباراة المرتقبة اليوم.

وعلق بعض المتابعين منتقدا تجاهل ليفربول مساندة أحد أساطيره ونجومه التاريخيين محمد صلاح، لمجرد أنه رحل عن الفريق الإنجليزي هذا الصيف بعد 9 سنوات تاريخية مع النادي.

في المقابل وجه مانشستر سيتي عبارات الدعم والمساندة لنجمه عمر مرموش قبل المباراة المنتظرة، متمنيا له التوفيق في مواجهة الأرجنتين.