روته: الناتو يتعهد بإنفاق 40 مليار يورو على الطائرات المسيرة

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بدأت فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة بكشف الدول الحلفاء عن تعهدات استثمارية دفاعية واسعة النطاق، تتضمن مبادرة لإنفاق 40 مليار دولار على إمكانيات الطائرة المسيرة .

وقال الأمين العام للحلف مارك روته اليوم الثلاثاء" الناتو يوسع سريعا قدراتنا على نشر وتشغيل الطائرات المسيرة على نطاق واسع. وفي نفس الوقت، نحن نبنى دفاعات قوية مضادة للطائرات المسيرة لرصد وتحديد وتحييد الطائرات المسيرة".

وأضاف روته" الدول الحلفاء تستثمر أكثر من 40 مليار دولار في قدرات مكافحة الطائرات المسيرة على مدار الخمسة أعوام المقبلة" بالإضافة إلى التخطيط لتعزيز التدريب التشغيلي للجنود.

وتأتي هذه الاعلانات ضمن مسعى الناتو لزيادة الانفاق الدفاعي بصورة كبيرة.

من ناحية أخرى، ربما يشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة إلى أنه مستعد للسماح لتركيا بالعودة إلى برنامج المقاتلات اف-35، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي إن إن نقلا عن مسؤولين أمريكيين.