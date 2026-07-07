ميرتس يأمل في إظهار وحدة الصف في قمة الناتو رغم انتقادات ترامب

رغم الانتقادات المتواصلة التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشركاء الأوروبيين، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن أمله في أن تسفر قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا عن رسالة تعكس وحدة الصف بين الحلفاء.

وقبيل مغادرته إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة الحلف الأطلسي، قال ميرتس اليوم الثلاثاء:"أتمنى أن ننجح معًا في إحياء ما يمكن تسميته بروح أنقرة". وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "ينبغي أن تبعث هذه القمة برسالة مفادها أننا نبني حلفًا أطلسيًا يتسم بمزيد من الصبغة الأوروبية، حتى يظل الحلف عابرًا للأطلسي". ويرافق ميرتس في الزيارة زوجته شارلوته.

وفي تعليقه على إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اعتزام بلاده شراء ما يصل إلى 12 غواصة من شركة "تي كيه إم إس" الألمانية لبناء السفن البحرية، قال ميرتس، إن هذه الصفقة تمثل "إحدى أكبر صفقات التسلح، إن لم تكن الأكبر، في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية". وأضاف: "هذا ليس مجرد خبر سار من الناحية الاقتصادية، بل هو أيضاً خبر سار لأمننا المشترك".

يُذكر أن ألمانيا والنرويج قد طورتا طراز هذه الغواصات للاستخدام المشترك بينهما.

وأوضح ميرتس أن الإعلان عن هذه الصفقة مع انطلاق القمة يبعث برسالة قوية بشأن التعاون عبر الأطلسي والتعاون الأوروبي. ورأى ميرتس أن هذا المشروع الاستراتيجي سيربط كندا وألمانيا والنرويج بشراكة تمتد لعقود في منطقة شمال الأطلسي، ويستند إلى مصالح وقيم مشتركة. وأعرب المستشار عن أمله في أن تكون قمة الناتو ناجحة، وأن تشهد استمراراً جيداً للتعاون العابر للأطلسي مع وجود ركيزة أوروبية أقوى بكثير.