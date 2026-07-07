زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا يصف بيستوريوس بـ وزير الحرب

وصف الرئيس المشارك لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، تينو شروبالا، وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه "وزير الحرب"، مجددا تحذيره من تصعيد الصراع مع روسيا.

وقال شروبالا في مقابلة مع قناتي "آر تي إل" و"إن تي في" الألمانيتين اليوم الثلاثاء: "أرى أن السيد بيستوريوس هو أيضا من يدفع نحو التصعيد"، مضيفا أن بيستوريوس يتحدث عن ضرورة أن تصبح ألمانيا "جاهزة للحرب"، وقال: "الجاهزية للحرب تعني أن هناك رغبة في خوض حرب، ورغبة في مواصلة التصعيد".

وأعرب شروبالا عن قلقه البالغ من أن تنجر ألمانيا بشكل متزايد إلى الصراع مع روسيا، وقال: "لا أرى أي جهود من جانب هذه الحكومة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي الحرب التي لم نعد نشارك فيها بالأموال فقط".

وكان بيستوريوس قد أكد مرارا في السابق أن المقصود هو أن تكون ألمانيا قادرة على خوض حرب دفاعية إذا تعرضت لهجوم. كما وصفت استراتيجية عسكرية قدمتها وزارة الدفاع في أبريل الماضي روسيا بأنها التهديد الرئيسي.

وفي ضوء قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، أعرب شروبالا عن معارضته للمساعدات الجديدة التي تقدر بمليارات اليورو والمقرر تقديمها إلى أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي، وقال: "من الخطأ الاستمرار في ضخ الأموال إلى أوكرانيا... أكرر، لدينا كثير من المشكلات الاقتصادية في ألمانيا، ولدينا مشكلات تتعلق بدولة الرفاه، والأموال تتجه بشكل شبه كامل إلى الإنفاق على التسلح. لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو".