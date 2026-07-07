وائل جمعة: عموتة من أفضل المدربين في الشرق الأوسط «شخصيته تليق بالأهلي»

أشاد وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالحسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق، مؤكدًا أن المدرب المغربي يمتلك المقومات التي تتناسب مع قيمة القلعة الحمراء.

وقال وائل جمعة خلال المؤتمر الصحفي: "عموتة من أفضل المدربين في أفريقيا والوطن العربي، ولديه العديد من النجاحات والإنجازات، وأثبت حضوره وشخصيته في كل الأندية والأماكن التي عمل بها".

وأضاف: "عموتة يليق بالأهلي، والأهلي يليق به، فهو يملك كل المواصفات التي تناسب اسم النادي من حيث الانضباط والقيادة وتحمل المسؤولية".

وتابع مدير الكرة بالأهلي: "أتمنى أن يكون عموتة إضافة لنا، ونكون إضافة له، وأن نواصل جميعًا التواجد في الريادة، فهو جدير بهذه المسؤولية".

واختتم وائل جمعة تصريحاته قائلًا: "أتمنى له التوفيق والنجاح، وسيجد الدعم الكامل من النادي خلال الفترة المقبلة".