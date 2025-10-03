ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أمسية شعرية لمناقشة الأعمال الشعرية الصادرة للشاعر أحمد خطاب، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

تستضيف الأمسية نخبة من النقاد والمتخصصين، إذ يشارك في المناقشة كل من الدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور عبد الرحيم الحجراوي، والشاعر أيمن مسعود، بينما تتولى إدارة اللقاء الدكتورة نانسي إبراهيم. ويدور الحوار حول التجربة الشعرية للشاعر أحمد خطاب، متناولا أبرز أعماله التي رسمت ملامح مسيرته على مدار أكثر من عقد.

تشمل الأعمال المطروحة للنقاش: ديوان "عنقود حياة" الصادر عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة عام 2012، وديوان "سمفونيات" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2016، وديوان "وكانت وحدها الجمهور" الصادر عن مؤسسة عابر عام 2018، بالإضافة إلى ديوان "سيرة بني آدم" الصادر عن دار فهرس عام 2020، وديوان "ملتزم بالصمت" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2023.

تهدف الأمسية الشعرية إلى تعزيز الوعي والثقافة الأدبية بين الجمهور، ودعم الإبداع الشعري المعاصر من خلال إتاحة منصة للحوار النقدي مع شعراء ونقاد بارزين، وذلك في إطار رؤية بيت السناري الساعية لنشر الوعي الثقافي، والاحتفاء بالتراث الأدبي، وتنمية المجتمع الإبداعي.