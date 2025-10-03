إدارة ترامب تطالب الجامعات الأمريكية بتعهدات مقابل التمويل

طلبت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، من الجامعات الأمريكية التوقيع على "ميثاق التميز الأكاديمي مقابل الحصول على تمويل فيدرالي في محاولة غير مسبوقة لفرض سيطرتها على القطاع"، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".



وذكرت الصحيفة البريطانية، الجمعة، أن البيت الأبيض أرسل وثيقة إلى 9 جامعات تدعو إلى الالتزام بالقضاء على أي تمييز في توظيف أعضاء هيئة التدريس وقبول الطلاب، وإلا ستخسر أموال القروض الطلابية والمنح، وتمويل الأبحاث والمزايا الضريبية.



وتطالب المذكرة، التي اطلعت عليها الصحيفة بـ"الحياد المؤسسي"، و"تحويل أو إلغاء الوحدات المؤسسية التي تعاقب بشكل متعمد الأفكار المحافظة وتقلل من شأنها، بل وتحرّض على العنف ضدها

كما تقترح إدارة ترامب أيضاً، تجميد الرسوم الدراسية لمدة خمس سنوات، وتجميد حصة الطلاب الجامعيين الدوليين عند 15% كشرط لتلقي التمويل الفيدرالي.

وسيُطلب من المؤسسات الأكثر ثراءً، التي تزيد قيمة منحها عن مليوني دولار للطالب، توفير تعليم مجاني لكل من يدرس "العلوم الصعبة".



واعتبر "الميثاق"، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز"، أن "الحرية الأكاديمية ليست مطلقة، ويجب على الجامعات أن تتبنى سياسات تمنع السلوكيات التمييزية أو التهديدية أو المضايقة أو غيرها من السلوكيات التي تنتقص من حقوق أعضاء آخرين في المجتمع الجامعي".



وأكد مسئول في البيت الأبيض، تفاصيل التعهد. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أول من أشار إلى هذا التعهد، وقالت إنه أُرسل إلى جامعة فاندربيلت، وكلية دارتموث، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة جنوب كاليفورنيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة تكساس في أوستن، وجامعة أريزونا، وجامعة براون، وجامعة فيرجينيا.

- تهديد الحريات الأكاديمية

في المقابل، أدانت جامعات وأكاديميون الاقتراح. وقال رئيس المجلس الأميركي للتعليم، تيد ميتشل إن "أي جهد لمكافأة أو معاقبة المؤسسات على أساس التزامها بآراء مسؤولين حكوميين ينبغي أن يزعج جميع الأمريكيين".



وأضاف: "تحديد ما يشكل بيئة فكرية نشطة ومفتوحة ليس دور الحكومة الفيدرالية، وتداعيات ذلك على حرية التعبير والحرية الأكاديمية مخيفة"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وقال رئيسا الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، والاتحاد الأميركي للمعلمين في بيان مشترك: "عرض إدارة ترمب منح معاملة تفضيلية للكليات والجامعات التي تتودد إلى الحكومة تفوح منه رائحة المحاباة والمحسوبية والرشوة مقابل الولاء لأجندة أيديولوجية حزبية. إنه أمر فاسد تماماً