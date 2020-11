دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الناخبين إلى التصويت له في الانتخابات الجارية.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الثلاثاء: «اخرج وصوّت، تحت إدارتي ينمو اقتصادنا بأسرع معدل على الإطلاق بنسبة 33.1%».

وأضاف أن السنة المقبلة ستكون «أعظم عام اقتصادي» في التاريخ الأمريكي.

وتجرى، اليوم الثلاثاء، انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تفصل الولايات المتحدة عن أهم انتخابات في تاريخها، والتي تأتي وسط ظروف وبائية خطيرة وتحديات سياسية تمر بها بعض الولايات.

Get out & VOTE! Under my Administration, our ECONOMY is growing at the fastest rate EVER at 33.1%. Next year will be the GREATEST ECONOMIC YEAR in American History!



