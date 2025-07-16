 الرئيس العراقي يدعو إلى منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراع - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يوليه 2025 4:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الرئيس العراقي يدعو إلى منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراع

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 4:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 4:10 م

دعا الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتطويق مناطق التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراع.

وأكد الرئيس العراقي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاجن، "حرص العراق على تطوير علاقاته مع الولايات المتحدة بما يعزز المصالح الوطنية ويحفظ سيادة البلاد".

كما دعا إلى "أهمية استمرار التنسيق في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية".

من جانبه، أعرب فاجن عن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع العراق ودعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وتوطيد آفاق الشراكة في المرحلة المقبلة.


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