خامنئي: مستعدون للدبلوماسية والقوة العسكرية في مواجهة الضغوط النووية

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لم يستبعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اللجوء إلى الدبلوماسية على خلفية التوترات العسكرية والنزاع النووي.

وقال خامنئي، في خطاب أصدره مكتبه اليوم الأربعاء: "لدينا كل الوسائل اللازمة، مثل المنطق والقوة العسكرية".

وذكر ان إيران ستتصرف بثقة وقوة "في مسار الدبلوماسية أو المسار العسكري".

وأفاد تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، بأن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة منحت القيادة الإيرانية حتى نهاية أغسطس للوصول إلى اتفاق نووي جديد. وبعد ذلك، سيتم إعادة فرض عقوبات أممية صارمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق.