الرئاسة الجزائرية: 3 قتلى إثر قصف مغربي لن يمر دون عقاب

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة جزائريين بطريقة وصفتها بـ"الجبانة"، في هجوم قالت إنه "قصف مغربي همجي".



وذكر بيان صادر عن الرئاسة، استعرضته قناة "روسيا اليوم": "3 جزائريين قتلوا في قصف همجي لشاحناتهم على الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية وفقا لخط سيرهم التجاري المعتاد"، مؤكدة أن "الجريمة لن تمر دون عقاب".



وأضافت الرئاسة، أن هناك "عدة عوامل تشير إلى تورط القوات المغربية في الاغتيال الجبان بأسلحة متطورة"، وفق تعبيرها.



وأشار البيان إلى أن "الاغتيال تزامن مع الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية".