مقتل 26 شخصا جراء حادث حافلة في كشمير الباكستانية

لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم بعد سقوط حافلة ركاب في حفرة في الشطر الخاضع لإدارة باكستان من إقليم كشمير اليوم الأربعاء، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال محمد ياسين، وهو مسؤول شرطة محلي يشرف على عملية الإنقاذ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم، بينهم نساء وأطفال، جراء الحادث".

وقع الحادث في منطقة سودهانوتي في آزاد كشمير عندما سقطت حافلة تقل نحو 30 راكبا في حفرة على عمق 4 آلاف قدم تقريبا تحت مستوى الطريق الجبلي.

وقال ياسين إنه لم يتضح بعد سبب الحادث بشكل دقيق، لكن يبدو أن عطلا في الفرامل هو السبب.

يشار إلى أن حوادث السير شائعة في باكستان بسبب الافتقار إلى البنية التحتية الملائمة، وسوء صيانة المركبات والقيادة المتهورة.

ووفقا لمكتب الإحصاء الباكستاني، يتم تسجيل نحو 9 آلاف حادث سير سنويا، ما يسفر عن مقتل نحو 4 آلاف شخص.

ويخضع شطر من كشمير لسيطرة باكستان والشطر الآخر لسيطرة الهند، لكن كل منهما تطالب بالسيادة على الإقليم بالكامل. وخاضت الجارتان في السابق حربين للسيطرة على كشمير.