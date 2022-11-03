شركة أمازون توقف التوظيف في فروعها بسبب الأزمة الاقتصادية

أعلنت نائبة الرئيس الأول للموارد البشرية والتكنولوجيا في شركة "أمازون" بيث جاليتي، أن الشركة قررت وقف التوظيف في فروعها في ظل أزمة الاقتصاد العالمية.



وقالت جاليتي: "نظرا لأن الاقتصاد في حالة من عدم اليقين وعدد الأشخاص الذين وظفناهم خلال السنوات القليلة الماضية، قررالمدير التنفيذي آندي جيسي وفريق كبار مديري شركة أمازون، وقف توظيف المزيد من القوى العاملة في الشركة "، وفقا لصحيفة"نيويورك بوست" الأمريكية.



وتجدر الإشارة إلى أن وقف التوظيف سيستمر لعدة أشهر، ستراقب خلالها الشركة تطور الاقتصاد والأعمال من أجل تعديل نهجها، وبناء على العمل أو الصناعة، ستقوم الشركة بتوظيف موظفين جدد لملء وظائف العمال الذين يغادرون أمازون.



وقالت جاليتي، إن أمازون لا تزال تخطط لتوظيف عدد "كبير" من الأشخاص في عام 2023، كما تعتزم الشركة الاستثمار في كل من الشركات الكبيرة والأقسام الجديدة.