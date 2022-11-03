إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم؛ جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 70 اتجاه العالمين بطريق ( القاهرة - الأسكندرية)، الصحراوي بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 70 إتجاه العلمين بالطريق الصحراوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من "عمر إبراهيم علي، 28 عاما، مقيم كوم حمادة، محمود وحيد عبد العاطي، 23 عاما، مقيم العامرية، علاء الدين أحمد، 26 عاما، مقيم الغربية، محمود أحمد محمد، 26 عاما، مقيم الغربية، حسيني محمد حسيني، 54 عاما، مقيم الجيزة، حسن ماجد حسن، 24 سنة، فتحي غازي محمد، 22 عاما، مقيم العامرية".

تم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.