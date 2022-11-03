محافظ الإسكندرية: نستعد لنوات قوية جدا هذا الشتاء

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الأبحاث تشير إلى الموسم المقبل من فصل الشتاء سيشهد نوات قوية جدا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن تلك النوات ستتضمن زيادة ملحوظة في كميات الأمطار التي تهطل على المحافظة.

وأشار إلى أن اجتماعا عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أشهر، ضم كل الجهات التنفيذية المعنية، لمناقشة الاستعدادات لمجابهة الأمطار.

ولفت إلى أنه تمت الاستعانة بكلية الهندسة، التي أعدت مشروعا ضخما جدا، يتضمن عدة مراحل، الأولى التي يجري تنفيذها حاليا تشمل تسعة مشروعات، انتهى منها ثلاثة مشروعات بالفعل.

وأوضح أن هذه المشروعات موجودة على كورنيش الإسكندرية، لافتا إلى أنه قدم اعتذارات عديدة على أعمال التكسير في الكورنيش.

ونوه بأن هذه الأعمال شملت تنفيذ خطوط انحدار، مشيدا بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في هذه المشروعات.