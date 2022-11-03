خلال ظهوره في حملة دعائية لإحدى منتجات العناية بالبشرة، كشف مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني عن تعرضه للإصابة بسرطان الجلد، وإجرائه ثلاث عمليات جراحية للتغلب والسيطرة على انتشار خلايا السرطان بمنطقة الوجه، بحسب سي إن إن.

وقد أحدث إعلان نوير ضجة كبيرة وموجة من التعاطف مع الحارس الألماني، وثارت تساؤلات حول مشاركته بمونديال قطر بعد أيام قليلة؛ لكن تأكدت الأخبار بأنه سيشارك بشكل طبيعي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات حول المرض وتاريخه وأعراضه:

يعتبر سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في الولايات المتحدة، ومن أكثر أسباب الإصابة بسرطان الجلد التي يمكن الوقاية منها هو التعرض المفرط للأشعة الفوق بنفسجية، بحسب موقع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

* ما أبرز الأعراض؟

يتطور سرطان الجلد بشكل أساسي في مناطق الجلد المعرَّضة للشمس، بما في ذلك فروة الرأس والوجه والشفتين والأذنين والعنق والصدر والذراعين واليدين وعلى الساقين في النساء. ولكنه قد يتكوَّن أيضًا على مناطق نادرًا ما ترى الشمس - كَفَّيك أو تحت أظافر يديك أو قدميك أو منطقتك التناسلية.



يمكن لسرطان الجلد أن يصيب البشر من كافة ألوان البشرة، بما في ذلك الأشخاص الأغمق لونًا. إذا أصيب الأشخاص ذوو البشرة الداكنة بسرطان الجلد، فغالبًا ما يظهر في مناطق لا تتعرض عادة لأشعة الشمس، مثل كف اليدين وباطن القدمين، بحسب موقع مايو كلينك.

ويكمل الموقع، يمكن أن يحدث سرطان الجلد في أي مكان في جسمك سواء في الجلد العادي أو في الشامة التي تصبح سرطانية. بالنسبة للرجال، غالبًا ما يظهر سرطان الجلد على الوجه أو جذع الجسم. بالنسبة للنساء، غالبًا ما يظهر هذا النوع من السرطان في منطقة أسفل الساقين. بالنسبة لكل من الرجال والنساء، يمكن أن يحدث سرطان الجلد على الجلد الذي لم يتعرض لأشعة الشمس.

يمكن أن يصيب سرطان الجلد الأشخاص من أي لون. بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الأغمق، يميل سرطان الجلد إلى الحدوث في راحة اليد أو باطن القدم أو تحت أظافر أصابع اليد أو القدم.



تشمل علامات سرطان الجلد:

- بقعة بنية كبيرة مع أخرى داكنة

- شامة يتغير لونها أو حجمها أو الشعور بها أو تصبح نازفة

- آفة صغيرة ذات حدود غير منتظمة وأجزاء تظهر باللون الأحمر أو الوردي أو الأبيض أو الأزرق أو الأزرق المائل إلى الأسود

- آفة مؤلمة تثير الحكة أو شعورًا بالحرقة.

* طرق الوقاية

وعن الوقاية وتجنب الإصابة به، وضعت مؤسسة سرطان الجلد بعضا من النصائح للحفاظ على صحة الجلد، ومن بينها:

البحث عن أماكن الظل، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.

* إبعاد الأطفال حديثي الولادة عن أشعة الشمس.

وضع ملعقتين من واقي الشمس على جسمك بالكامل قبل 30 دقيقة من الخروج، ويكرر ذلك كل ساعتين بعد السباحة أو التعرق المفرط.

* زيارة طبيب الأمراض الجلدية مرة واحدة على الأقل كل عام لإجراء فحص كامل للجلد.