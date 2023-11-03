 المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف القاعدة الأمريكية في أربيل - بوابة الشروق
الجمعة 3 نوفمبر 2023 2:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف القاعدة الأمريكية في أربيل

وكالات
نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 1:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 1:36 ص

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية القريبة من مطار أربيل بطائرتين مسيرتين، مساء الخميس.

وزعمت "المقاومة" أن الطائرتين المسيرتين "أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وأضافت أنها نفذت عمليتها ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان مسؤول رفيع في البنتاغون قد أكد أن المواقع الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجمات بالصواريخ والمسيرات 23 مرة خلال الفترة بين 17 و30 أكتوبر الماضي.

ونفذت الولايات المتحدة في وقت سابق ضربات على مواقع في سوريا، قالت إنها تابعة لإيران والجماعات المتحالفة معها، ردا على تلك الهجمات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك