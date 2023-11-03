ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 9227 جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلن مسئول طبي فلسطيني، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 9227 في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي في غزة، بأن من بين إجمالي الشهداء 3826 طفلا و2405 امرأة فيما أصيب أكثر من 23500 آخرين بجروح مختلفة.

وبحسب القدرة فإن لدى الجهات الحكومية في غزة أكثر 2100 بلاغا عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة من بينهم 1200 طفلا.

من جهته حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من مخاطر استمرار وجود جثث الضحايا تحت الركام ووصول بلاغات عن روائح ناجمة لتحللها ينذر بخطر انتشار الأوبئة ما يهدد مئات آلاف السكان في القطاع.

وذكر المكتب الإعلامي في تقرير له تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، أن أكثر من 212 ألف وحدة سكنية تضررت و35 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة بفعل هجمات إسرائيل.

وأفاد بأن هجمات إسرائيل استهدفت 214 مدرسة تعرضت لأضرار متفاوتة منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.

كما رصد تضرر 164 مسجدا غزة منها 54 تعرضت للهدم الكلي 110 جزئيا، عدا استهداف 3 كنائس.