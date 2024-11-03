صحيفة عبرية: القضاء على حماس بشمال غزة يستغرق 6 أشهر إضافية على الأقل

زعمت تقديرات عسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن القضاء على البنية التحتية لحركة حماس في شمال قطاع غزة سيستغرق "6 أشهر على الأقل"، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة إن هناك تقديرات بالجيش الإسرائيلي تفيد بأن "القضاء على بنية حماس شمالي قطاع غزة، وتحديدا مدينة جباليا، ربما يستغرق 6 أشهر كاملة، في أقل تقدير".

وأضافت: "على ما يبدو، ينفذ الجيش الإسرائيلي خطة جزئية من الخطة الأشمل والخاصة بحصار شمالي قطاع غزة، والمعروفة باسم خطة الجنرالات التي وضعها اللواء المتقاعد جيورا آيلاند، والقاضية بفصل القطاع إلى جزئين"، على حد وصفها.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يقوم بخنق شمالي غزة، وخاصة جباليا، باعتبارها النواة الصلبة والأقوى لحركة حماس، من أجل إجبار عشرات الآلاف من الأهالي الفلسطينيين على النزوح منها"، وفقا لوكالة الأناضول.

وزعمت أن "الإدارة الأمريكية دفعت إسرائيل لرفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية" إلى شمال القطاع.

ونوهت الصحيفة إلى أن "مئات العناصر من حركة حماس ما زالوا يتمركزون في جباليا، بما فيهم كبار قادة الحركة".

وقالت الصحيفة العبرية بأن "حركة حماس تعلمت الدرس من مواجهاتها السابقة مع الجيش الإسرائيلي، حيث أوقعت 4 جنود الأسبوع الماضي، بعدما أخفت عبوة ناسفة في أحد الطوابق العليا لأحد المباني".

ولم تكتف الصحيفة بإقرارها بصمود المقاومة الفلسطينية وحركة حماس داخل جباليا خاصة وبشمالي غزة عامة، بل أكدت أن الحركة تعمل على "تحويل قذائف الهاون الخاصة بهم إلى عبوات ناسفة".