منتخب الناشئين يواصل تحضيراته قبل السفر إلى المغرب

واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، استعداداته للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا والتي ستقام في دولة المغرب خلال الفترة من 11 إلى 23 بشهر نوفمبر الجاري لعام 2024.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين قرر فتح مران الفراعنة الصغار لجميع وسائل الإعلام من الساعة 3 عصرًا بمعسكر الفريق في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

منتخب مصر للناشئين كان قد دخل معسكرا مغلقا بالقاهرة، استعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في نوفمبر المقبل. وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

وضمت قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008.. عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبدالعال، أدهم فريد، أدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، عبدالعزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى.

مباريات منتخب مصر للناشئين ستكون أمام المغرب ثم الجزائر وثالث المباريات أمام تونس، ويختتم مواجهاته بمباراة ليبيا.