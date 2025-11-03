مقتل 15 شخصا على الأقل جراء حادث سير في ولاية راجستان بشمالي الهند

اصطدمت حافلة صغيرة تقل ركابا بشاحنة متوقفة في ولاية راجستان بشمال الهند في وقت متأخر من يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة اثنين آخرين، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقال مسؤولون إن الضحايا، بمن فيهم السائق، كانوا عائدين إلى مدينة جودبور الصحراوية بعد صلوات لإله هندوسي في بلدة كولايات.

وقالت المسؤولة الحكومية الكبيرة شويتا شوهان لوكالة أنباء أسوشيتد برس(أ ب) إن من بين القتلى 10 نساء وأربعة أطفال والسائق. وتم نقل المصابين إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وقال ضابط الشرطة كندان كانواريا إن سائق الحافلة الصغيرة كان يحاول تجاوز مركبة أخرى لكنه اصطدم بالشاحنة المتوقفة على الطريق السريع.

وتابع كانواريا: "يبدو أن السائق لم يتمكن حتى من الضغط على الفرامل قبل الاصطدام بالشاحنة".

ومن الشائع في الهند أن يتم إيقاف المركبات، وخاصة الشاحنات والمقطورات، بشكل عشوائي على طول الطرق السريعة، وغالبا ما تكون بدون أضواء تحذير أو عواكس. وغالبا ما تشكل نقاط التوقف التي تفتقر إلى العلامات الإرشادية مخاطر جسيمة على السائقين ليلا وأدت إلى العديد من الحوادث المميتة في السنوات الأخيرة.