تقرير: عدد طالبي اللجوء الجدد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يسجل رقما قياسيا

سجل عدد طالبي اللجوء الجدد الراغبين في الإقامة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رقما قياسيا جديدا خلال عام 2024، بزيادة بلغت 13% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير صدر اليوم الإثنين.

وذكر التقرير السنوي للمنظمة حول الهجرة أن عدد الطلبات الجديدة المسجلة بلغ نحو 3 ملايين طلب خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، في حين تم تسجيل زيادات أيضا في كل من كندا والمملكة المتحدة، بينما شهدت بقية دول المنظمة انخفاضاً في عدد الطلبات.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 38 دولة، من بينها معظم دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان.