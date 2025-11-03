مايكروسوفت ترسل 60 ألف شريحة من إنتاج إنفيديا إلى الإمارات بموافقة الحكومة الأمريكية

أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت اليوم الاثنين، اعتزامها إرسال أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي من إنتاج شركة إنفيديا إلى الإمارات العربية المتحدة كجزء من صفقة وافقت عليها وزارة التجارة الأمريكية.

وقالت شركة البرمجيات العملاقة الموجود مقرها في ريدموند بولاية واشنطن إن التراخيص التي تمت الموافقة عليها في سبتمبر الماضي بموجب ضمانات "صارمة" تمكنها من شحن أكثر من 60 ألف رقاقة من إنفيديا، بما في ذلك رقائق جريس بلاكويل 300 جيجابايت المتقدمة من شركة صناعة الرقائق في كاليفورنيا، لاستخدامها في مراكز البيانات التي ستقيمها في الإمارات العربية المتحدة.

ويبدو أن الاتفاقية تتناقض مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" التلفزيونية التي تم بثها أمس بأن هذه الرقائق لن تصدر خارج الولايات المتحدة.

وعندما سألته نورا أودونيل من شبكة سي.بي.إس نيوز عما إذا كان سيسمح لشركة إنفيديا ببيع رقائقها الأكثر تقدما إلى الصين، قال ترامب إنه لن يفعل.

وقال ترامب: "سنسمح لهم بالتعامل مع إنفيديا، ولكن ليس على صعيد التقنيات الأكثر تقدما. أما الأكثر تقدمًا، فلن نسمح لأحد يامتلاكها سوى الولايات المتحدة".

ترتبط قدرة الإمارات العربية المتحدة على الوصول إلى الرقاقات بتعهدها باستثمار 4ر1 تريليون دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي الأمريكية، وهو مبلغ ضخم بالنظر إلى أن ناتجها المحلي الإجمالي السنوي يبلغ حوالي 540 مليار دولار.

وقال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، في بيان صدر في وقت سابق من هذا العام، إن هذه الاتفاقية "تضع معيارا ذهبيا جديدا لتأمين نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق والبيانات والوصول إليها".

ويمثل إعلان مايكروسوفت اليوم جزءا من استثمارها المقرر بقيمة 2ر15 مليار دولار في مجال التكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر من بين أكبر دول العالم من حيث نصيب الفرد من استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقد نشرت مايكروسوفت بالفعل في الإمارات أكثر من 21,000 وحدة معالجة من إنفيديا، والمعروفة باسم وحدات معالجة الرسومات، من خلال تراخيص مُعتمدة في عهد الرئيس جو بايدن آنذاك.

وجاء في بيان للشركة: "نستخدم وحدات معالجة الرسومات هذه لتوفير إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المُتقدمة من أوبن أيه.آي وأنثروبيك ومزودي البرامج مفتوحة المصدر، ومايكروسوفت نفسها".