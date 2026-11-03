رئيس برلمانية الجبهة الوطنية: الصناعة الخضراء عنوان تصديري كبير والاتحاد الأوروبي طبق البصمة الكربونية كشرط أساسي للصادرات

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أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن الصناعة الخضراء عنوان تصديري كبير، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق البصمة الكربونية كشرط أساسي للصادرات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال أبو العينين: "هذه الاتفاقية تضع علينا مسئولية كبيرة في البحث عن احتياجات الأسواق العالمية"، متسائلا: "كيف نصنع هذه المعدات في مصر وأن نصنع من مصر إقليما جديدا للصناعة المتجددة".

وأشار إلى أن مصر تلتزم بالاشتراطات البيئية التي يتطلبها التصنيع العالمي، موضحا أن الاتفاقية تتعلق بالصناعات الثقيلة من الأسمنت والكيماويات وغيرها.

وطالب أبو العينين، بضرورة أن يكون للمشروعات الصغيرة حظ من هذه الاتفاقية، قائلا: "علينا التفهم المستقبلي للصناعة الخضراء".

وأعلن محمد أبو العينين، الموافقة باسم الحزب على الاتفاقية، مطالبا بالمزيد منها للتسويق للصناعة المصرية.