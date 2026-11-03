مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة أيك أثينا اليوناني، المقرر إقامتها مساء غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أيك أثينا، على ملعب «ألوين أرينا»، في مواجهة تنطلق في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة أيك أثينا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ميستر.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، سيرجيو مارتينيز، دين هاوسن، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريلا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، برناردو سيلفا، تياجو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، إسبى، إبراهيم دياز، يان ديوماندي.

ويدخل ريال مدريد المواجهة محتلاً المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث الأولى أمام إنتر وروما ولايبزيج.

واستهل الفريق الملكي مشواره بالفوز على إنتر بنتيجة 2-1، ثم تغلب على روما خارج ملعبه بنتيجة 4-3، قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا على لايبزيج بنتيجة 4-1، ليواصل نتائجه الإيجابية في البطولة.