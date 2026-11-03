الاتحاد الإسباني يؤجل مباريات كأس الملك حدادًا على وفاة لاعب تينيريفي

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل عدد من المباريات المقررة هذا الأسبوع، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا وكأس الملكة، تضامنًا مع نادي تينيريفي وأسرة لاعبه الراحل خيسوس دي ميجيل، الذي توفي عن عمر ناهز 30 عامًا، بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال مواجهة أندورا.

وأوضح الاتحاد الإسباني، في بيان رسمي، أن قرار التأجيل يأتي تعبيرًا عن التضامن والاحترام عقب وفاة اللاعب، الذي فارق الحياة متأثرًا بتداعيات الاصطدام العنيف الذي تعرض له خلال مباراة تينيريفي أمام أندورا.

وشمل قرار التأجيل مباريات كأس ملك إسبانيا المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وهي أناكيتاسونا أمام ألافيس، وبامبلونا أمام إيبار، إلى جانب مواجهة سيلتا فيجو وإسبانيول ضمن منافسات كأس الملكة.

كما قرر الاتحاد إلغاء حفل التقديم الرسمي للمباراة التي تجمع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا بنظيره الياباني، والذي كان مقررًا إقامته في مدينة ألمندراليخو.

وأكد الاتحاد الإسباني أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة الجدول الجديد للمسابقات ومواعيد المباريات المؤجلة، دون تحديد موعد بديل حتى الآن.

واختتم الاتحاد بيانه بتقديم التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب وأصدقائه ونادي تينيريفي وجماهيره، مؤكدًا وقوف أسرة كرة القدم الإسبانية إلى جانبهم في هذا المصاب.