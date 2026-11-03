نبيل فهمي يبحث مع وزير الخارجية السوداني سبل حماية المدنيين في السودان

أمين عام الجامعة العربية يدين استهداف الدعم السريع للمنشآت المدنية.. ويؤكد دعم وحدة وسيادة السودان

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، محيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وسبل البناء على نتائج الزيارة التي أجراها الأمين العام إلى الخرطوم في 26 أكتوبر الماضي.

وأدان الأمين العام الهجمات المتكررة التي تشنها قوات الدعم السريع باستخدام الطائرات المسيّرة على الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة، مؤكدا أن استهداف مقومات الحياة والأنشطة الإنتاجية يفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية، مجددا الإدانة العربية لهذه الاعتداءات، اتساقاً مع قرار مجلس الجامعة رقم (9246) الصادر في 11 مايو الماضي.

وتناول اللقاء طلب السودان إجراء تحقيق دولي مستقل تحت إشراف جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، للتحقق من ملابسات الهجمات والادعاءات المتعلقة بانطلاق الطائرات المسيّرة من إحدى دول جوار السودان، في ضوء الأدلة المتوافرة لدى السلطات السودانية المختصة، مع مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الشأن.

وأكد الأمين العام موقف الجامعة الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض التدخل في شئونه الداخلية، مشددا على مواصلة الجهود التي تبذلها الجامعة وتشارك فيها لإنهاء الأزمة واستعادة السلام.

وبحث الجانبان سبل تنسيق جهود الدعم العربي الإنساني والإنمائي لمشروعات التعافي المبكر في المناطق المتضررة من الحرب في جميع أنحاء السودان، حيث أكد الأمين العام أهمية ترجمة التضامن العربي إلى خطوات عملية تسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني واستعادة الخدمات الأساسية.

وفي ختام اللقاء، رحّب وزير الخارجية السوداني بقرار الأمين العام تعيين زيد الصبان مبعوثاً شخصياً له لشئون السودان، مقدماً له التهنئة بهذا التكليف ومتمنياً له التوفيق في أداء مهمته.