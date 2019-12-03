السودان ينظم حملات للعودة الطوعية لمواطنيه في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن السفارة السودانية في طرابلس، نظمت حملات للعودة الطوعية للمواطنين السودانيين، في ليبيا، عبر الطيران إلى السودان، انطلقت أولها اليوم، فيما حددت يومي 9 و 19 ديسمبر الجاري، موعدا لحملتين أخريين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية/ في بيان، إنه انطلاقا من مسئوليتها في رعاية الوجود السوداني بالخارج، وحرصا منها على تأمين سلامة مواطنيها في المهجر، قامت السفارة السودانية بطرابلس، بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بزيارة إلى مقر اللاجئين السودانيين في ضواحي طرابلس، للاطمئنان على أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم.

وأكد البعثة السودانية حرصها التام على مواصلة جهودها في حماية المواطنين السودانيين في ليبيا، وضمان سلامتهم، والاستمرار في عمليات إجلائهم تباعاً بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.