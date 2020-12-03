«بقشيش» كبير لنادلة يتسبب فى خسائر للمطعم الذى تعمل به!

تسببت رواية نادلة عن «بقشيش» كبير، حصلت عليه من أحد الزبائن، ولم يسمح المطعم الذى تعمل فيه بصرفه لها، فى تراجع كبير بالإقبال على المكان.

وذكرت إميلى باور التى تعمل نادلة فى مطعم «ريد هوك سى فوود» بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، أنها تفاجأت بعدما وجدت إلى جانب الفاتورة التى دفعها أحد الزبائن «بقشيشا» كبيرا بقيمة ألفى دولار، مع رسالة تضمنت تمنياته بموسم أعياد سعيد، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

ونقلت صحيفة «ديلى ميل» عن باور قولها، أنها كانت سعيدة جدا بهذا «البقشيش»؛ حيث كانت تخطط لاستغلال المبلغ فى شراء العديد من الاحتياجات لطفليها.

ولم تدم فرحة باور طويلا؛ حيث رفضت إدارة المطعم منحها المبلغ بحجة عدم قدرتها على صرف أكثر من 500 دولار كبقشيش دفعة واحدة، فما كان من النادلة إلا أن طلبت الحصول على الألفى دولار على أربع دفعات، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض أيضا.

وقدم المطعم عبر منشور فى صفحته على «فيسبوك» رواية مختلفة لتلك التى كشفت عنها باور، إذ قال إن بطاقة ائتمان الزبون رفضت سحب الإكرامية البالغة ألفى دولار، إذ كان الرصيد غير كافٍ، كما رفض الشخص الذى قدم «البقشيش» دفع المبلغ نقدا بعد الاتصال به، علما أنه سدد عبر بطاقته ثمن وجبة طعام بلغت قيمتها 69.01 دولار.

وأشار مالك المطعم إلى أن قصة باور عن «البقشيش» قد تسببت بإساءة كبيرة وبخسائر فادحة؛ حيث تراجع عدد زوار المكان بشكل كبير، نتيجة «الدعاية السيئة»، ووصل الأمر إلى خلوه طيلة النهار من أى زبائن فى بعض الأحيان.