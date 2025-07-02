جيش الاحتلال يلغي أوامر إغلاق مستوطنات غلاف غزة للمرة الأولى منذ أحداث 7 أكتوبر

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء الأوامر العسكرية بإغلاق مستوطنات غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، بأن الجيش أزال للمرة الأولى منذ بدء الحرب تصنيف جميع مستوطنات غلاف غزة كـ«منطقة عسكرية مغلقة»، وذلك بعد قرار حكومي برفع القيود التي كانت تمنع عودة المستوطنين إلى هذه المناطق.

وبحسب موقع «دنيا الوطن»، أوضحت الإذاعة أن بعض الطرق القريبة من الجدار الفاصل مع غزة ستظل مصنفة كـ«منطقة عسكرية تابعة للجيش»، لاستخدامها في استمرار الأنشطة العسكرية داخل القطاع.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على إعادة جميع سكان البلدات في غلاف غزة إلى منازلهم حتى نهاية شهر يوليو.