إصابة 4 عسكريين إسرائيليين خلال مهمة عملياتية قرب حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إصابة أربعة عسكريين من لواء غولاني خلال ما سمّاها "مهمة عملياتية" قرب حدود قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن أحد العسكريين أُصيب بجروح خطيرة، فيما أُصيب ضابط وجنديان آخران بجروح طفيفة، نُقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلاتهم.

ويعد لواء غولاني من أبرز الألوية القتالية في الجيش الإسرائيلي، وشارك في الإبادة داخل قطاع غزة منذ بدئها في 8 أكتوبر 2023.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مقتل 1152 عسكريا وشرطيا خلال العامين.

لكن مراقبين يرجّحون أن الخسائر أكثر من ذلك في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها تل أبيب على نشر خسائرها البشرية والمادية جراء الحروب التي افتعلتها بالمنطقة، لا سيما في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن معطيات وزارة الدفاع تشمل 1035 جنديا، و100 شرطي، و9 عناصر من "الشاباك"، و8 حراس في مصلحة السجون الإسرائيلية.

لكن الجيش الإسرائيلي يقول إن 913 جنديا قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 466 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر 2023، في أحدث إحصائية عبر موقعه الإلكتروني حتى الاثنين.

بينما أصيب 6318 عسكريا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر 2023، وفق المعطيات نفسها.