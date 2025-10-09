سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين وأصاب آخرين، الخميس، بقصف على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة "حماس".

وأفاد شهود عيان ومصادر طبية للأناضول بأن القصف الإسرائيلي طال شمال ووسط وجنوب القطاع، حيث شن الجيش سلسلة غارات بالطيران الحربي والمدفعية، إضافة إلى هجمات بالرصاص والقنابل الدخانية.

وفجر الخميس، توصلت إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ومن المنتظر مصادقة الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم على الاتفاق والإعلان عن موعد سريانه.

* شمال القطاع

في مدينة غزة، قتل 3 فلسطينيين بينهم امرأتين وأصيب وفقد آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا قرب مفترق الطيران وسط المدينة.

فيما نفذ الطيران الحربي عدة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وشارع النفق بالمدينة ذاتها، دون أن يبلغ عن وقوع ضحايا.

وغرب المدينة، أطلقت طائرات مسيرة النار على نازحين داخل مدرسة اليرموك، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بين الفلسطينيين.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، أصيب 4 فلسطينيين إثر قصف استهدف عدة مناطق، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المناطق المستهدفة.

كما رُصد إطلاق نار كثيف ومتواصل من آليات عسكرية إسرائيلية بمناطق متفرقة من مدينة غزة، بالتزامن مع أصوات تحركات على محاور ميدانية.

* وسط القطاع

ووسط القطاع، أُصيب عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق نار إسرائيلي استهدفهم قرب "مدينة الأسرى" شمال غرب مخيم النصيرات، وذلك أثناء محاولتهم العودة من الجنوب إلى الشمال عبر شارع الرشيد.

فيما استهدفت المدفعية محيط مدينة الأسرى بالقذائف والقنابل الدخانية.

* جنوب القطاع

جنوب القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في حارة البيوك وسط مدينة خان يونس.

وفي خان يونس أيضا، قُتلت امرأة فلسطينية وأُصيب آخرون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في مدينة حمد السكنية.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين (لم يذكر عددهم) في قصف استهدف مجموعة مدنيين قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه فجر الخميس بين حماس وإسرائيل.

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية بين وفدي "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح "حماس".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.