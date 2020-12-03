وزيرة خارجية إسبانيا: بولندا والمجر تسيران على حبل مشدود

دعت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا كل من بولندا والمجر إلى التصرف "بمسئولية" للمساعدة في تحقيق توافق في الآراء بشأن أموال التعافي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.

وقالت جونزاليس لايا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، اليوم الخميس، إن بولندا والمجر "تسيران على حبل مشدود للغاية"؛ بسبب موقفهما من صناديق الاتحاد الأوروبي للتعافي، حيث يحتاجان إلى تحفيز مثل باقي اقتصادات المنطقة.

وأشارت إلى أنه "في هذه المرحلة الزمنية، الأمر يتعلق بالمسؤولية، وهذا هو السبب في أن ما نطلبه هو السلوك المسؤول من جانب بولندا ومن جانب المجر".

وقالت المسئولة الإسبانية إنه يتعين على البلدين الشيوعيين السابقين الانضمام إلى إجماع الاتحاد الأوروبي.

وتابعت: "نتحدث معهما، ونتواصل معهما"، مضيفة: "إننا بحاجة إلى التحرك والتحرك بسرعة لأن ما هو على المحك بخلاف ذلك هو التعافي".

كانت بولندا والمجر قد سحبتا تأييدهما لقرار أساسي بشأن خطة الإنفاق للاتحاد الأوروبي في الفترة من 2021 إلى 2027 بسبب نزاع منفصل بشأن ما تعتبره الدولتان تدخلًا في شئونهما الداخلية من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الـ25 الأخرى.