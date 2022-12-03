 طهران تستنكر بشدة الهجوم المسلح على السفارة الباكستانية في كابول - بوابة الشروق
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طهران تستنكر بشدة الهجوم المسلح على السفارة الباكستانية في كابول

علم إيران
علم إيران

نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 4:01 ص | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 4:01 ص

استنكرت إيران، بشدة الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة الباكستانية في العاصمة الأفغانية كابول يوم الجمعة.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن قلق طهران إزاء استمرار ما سماها "الهجمات الإرهابية" ضد المدنيين الأبرياء في أفغانستان.

وقال كنعاني: "استمرار الهجمات الارهابية سيتسبب في "زعزعة استقرار افغانستان، وهو أمر يعتبر مناقضا لمصالح الشعب الافغاني والمنطقة"، وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إيرنا).

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على ضرورة التعاون الاقليمي المشترك للمواجهة المؤثرة لظاهرة الارهاب.

 

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