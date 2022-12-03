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وزير الدفاع الأمريكي: أسطول الولايات المتحدة هو أكبر رادع يوفر التفوق في الجو

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
أ ش أ
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 10:04 ص | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 10:04 ص

شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت، على أن أسطول الولايات المتحدة هو أكبر رادع يوفر التفوق في الجو.

وأكد أوستن - عقب الكشف عن القاذفة الجديدة "بي 21 رايدر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - التزام واشنطن مع الحلفاء لمواجهة القوى المعادية وتعزيز اعتماد خيارات الردع لتحقيق التفوق وحل النزاعات.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كشفت الستار أمس، عن سلاحها الاستراتيجي الجديد، وهو عبارة عن طائرة مقاتلة باسم الشبح "بى 21 ــ رايدر" فى مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا، ويمكن تشغيلها بلا طاقم، وقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدامها أسلحة تقليدية‪.‬

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية آن ستيفانيك "إن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط للحصول على ما لا يقل عن 100 نسخة من هذه الطائرة الجديدة العالية التقنية"، مشيرة إلى أن الشبح ستشكل العمود الفقري للقوة الأمريكية القاذفة في المستقبل بفضل نطاقها وقدرتها وقوتها، حيث ستكون قادرة على اختراق البيئات الأكثر صعوبة، والوصول إلى أي هدف في العالم‪.‬

وتوفر "بى 21 - رايدر" إمكانية الطيران دون وجود طاقم على متنها، وتتمتع ببنية هندسية مفتوحة من شأنها أن تسهل عليها استيعاب التطورات التكنولوجية المستقبلية‪.‬


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