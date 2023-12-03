 أيرباص تطور طائرة عمودية كهربائية يتم التحكم فيها من جهاز كمبيوتر لوحي - بوابة الشروق
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أيرباص تطور طائرة عمودية كهربائية يتم التحكم فيها من جهاز كمبيوتر لوحي

د ب أ
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 10:28 ص

كشفت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص، عن مشروع لتطوير طائرة عمودية كهربائية صغيرة للعمل كتاكسي طائر داخل المدن ويتم التحكم فيها باستخدام كمبيوتر لوحي.

وقالت الشركة إن الطائرة الجديدة واسمها "سيتي أيرباص نكست جين" كهربائية كليا وعمودية، ويتم التحكم فيها عن بعد باستخدام "التابلت".

وشهدت تجربة الطائرة "نكست جين" الناجحة "إقلاع الطائرة وطيرانها ووصولها ثم هبوطها بطريقة آلية كليا في رحلة استمرت لمدة ساعة سارت خلالها في طريق محدد سلفا" بحسب بيان أيرباص.

وحقق نظام القيادة الذاتية للطائرة الكهربائية الجديدة الذي يعتمد على الكمبيوتر اللوحي نجاحا واضحا. وخلال الرحلة التجريبية كان هناك طيار "يراقب نظام القيادة الذاتية الذي يستطيع رصد أي عوائق غير محددة سلفا ويقوم بتغيير وضع الطائرة بصورة آلية لكي تتخذ مسار طيران آمن".

كما يسمح نظام الملاحة المعتمد على الكمبيوتر اللوحي لأي طيار باستعادة السيطرة على الطائرة بسهولة من خلال الكمبيوتر اللوحي واستئناف المهمة بعد ذلك" بحسب أيرباص.


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