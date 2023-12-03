فوز ليكرز وكينجز في دوري السلة الأمريكي

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سجل انتوني ديفيز 27 نقطة و14 متابعة ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على هيوستن روكتس 107 /97 فجر اليوم الاحد بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز اوستن ريفز 18 نقطة وساهم ليبرون جيمس بـ16 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، لتستمر معاناة روكتس في تحقيق الانتصار الأول خارج ملعبه.

وتكفل فريد فانفليت بتسجيل 22 نقطة لروكتس وأضاف البيرين سينجان 21 نقطة و13 متابعة للفريق الذي خسر للمرة الثالثة على التوالي، وتلقى الهزيمة في جميع المباريات الثماني التي خاضها خارج أرضه.

وسجل دي ارون فوكس 26 نقطة و16 تمريرة حاسمة ليساهم في فوز ساكرامينتو كينجز على دنفر نجتس 123 /117.

وتصدر نيكولا يوكيتش قائمة هدافي نجتس بتسجيله 36 نقطة و14 تمريرة حاسمة و13 متابعة، لتكون هي المرة الثامنة التي ينجح فيها في تسجيل عشر أو أكثر من النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة.

وفاز فينكس صنز على ممفيس جريزليس 116 /109 بفضل تألق ديفين بوكر الذي سجل 34 نقطة وعشر متابعات وسبع تمريرات حاسمة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل الأيمن.

وتكفل كيفين دورانت بتسجيل 27 نقطة لصنز مقابل تسجيل جوزيف نوركيتش 31 نقطة وتسع متابعات... وتصدر جارين جاكسون جونيور قائمة هدافي جريزليس بتسجيله 37 نقطة.

وفي باقي المباريات فاز، مينيسوتا تمبرولفز على شارلوت هورنيتس 123 /117 و كليفلاند كافالييرز على ديترويت بيستونز 110 /101 وبروكلن نتس على أورلاندو ماجيك 129 /101 وشيكاغو بولز على نيو أورليانز بيليكانز 124 /118 وإنديانا بيسرز على ميامي هيت 144 /129 و ميلواكي بكس على اتلانتا هوكس 132 /121 و أوكلاهوما سيتي ثاندر على دالاس مافريكس 126 /120 ويوتا جاز بورتلاند ترايل بليزيرز 118 /113.