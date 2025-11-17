الرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو يدعو إلى استقالة مجلس الوزراء بالكامل

دعا الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، اليوم الإثنين، إلى استقالة مجلس الوزراء بالكامل على خلفية فضيحة الفساد التي تهز أوكرانيا حاليا، في وقت تخوض فيه كييف حربا ضد روسيا.

وقال السياسي المعارض في خطاب مصور: "يجب أن يستقيل مجلس الوزراء الفاسد بأكمله وجميع أعضائه"، كما وصف استقالة وزيرين بأنها "مهزلة"، مشيرا إلى أن أسماء خمسة من ممثلي الحكومة وردت في تسجيلات صوتية مرتبطة بالفضيحة.

ودعا بوروشينكو، الملياردير الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2014 و2019، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ، تضم خبراء وتوحد جميع القوى السياسية في البلاد.

وقال إن "على الحكومة أن تستعيد ثقة المجتمع الأوكراني، وأن يتم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار السياسي".

ورغم أن فصيلا مؤيدا للغرب من حزب هولوس دعم دعوة بوروشينكو، الذي كانت حكومته نفسها تعاني من الفساد، إلا أن هذه الدعوة اعتُبرت غير فعالة في غياب دعم سياسي أوسع.