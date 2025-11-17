مسئول: وكالة الفضاء الأوروبية تسعى إلى زيادة ميزانيتها خلال السنوات الثلاث المقبلة

قال جوزيف آشباخر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين، إن وكالة الفضاء ستعرض اقتراحًا للميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، يبلغ إجماليه 22 مليار يورو (25.55ر25 مليار دولارا).

وأضاف آشباخر: "يتعين القول، إن المبلغ الذي أقترحه كمدير عام ليس أبدًا هو المبلغ الذي يتم التوقيع عليه لاحقًا".

واستبقت تصريحات آشباخر، اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده في مدينة بريمن الألمانية في 26 و27 نوفمبر الجاري، حيث سيتم مناقشة الميزانية.

وأقر آشباخر بأن الأوقات كانت صعبة على الوكالة، التي تتكون من 23 دولة عضو، معظمها في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تشمل أيضًا المملكة المتحدة وسويسرا.

وبلغ إجمالي ميزانية السنوات الثلاث الماضية نحو 17 مليار يورو، بزيادة 17% عن الميزانية السابقة.

وقال آشباخر إن الوجود الأوروبي في الفضاء معرض لخطر التأخر عن منافسيه.

ووفقًا لأرقامه، بلغ إجمالي الإنفاق العالمي في مجال الفضاء 122 مليار يورو العام الماضي، جاء 61% منها من الولايات المتحدة، و15% من الصين، و10% من أوروبا.

ووصف آشباخر هذا بأنه "مشكلة ضخمة" ليس فقط للمشاركين بشكل في السفر إلى الفضاء، ولكن للمجتمع الأوسع، حيث يتم استخدام المعرفة المكتسبة في الفضاء في الحياة اليومية.

وقال آشباخر: "إذا لم نستثمر وننفذ هذا التميز الذي لا زلنا نمتلكه اليوم في القدرات الصناعية، فسيتم إزاحتنا من السوق".