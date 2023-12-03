مستقبل وطن يختتم مؤتمراته لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في مدينة الزرقا

اختتم حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، مؤتمراته الشعبية لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، حيث نظمت أمانة الحزب في مركز الزرقا برئاسة المهندس وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ، مؤتمرا شعبيا حاشدا بمدينة الزرقا بحضور المحاسب علي كيوان أمين عام الحزب بالمحافظة، ونواب المحافظة الدكتور أسامة العبد، ومحمد الحصي، والدكتور محمود مشعل، وأحمد البلشي ومحمد أبو حجازي، وحسن عبد الوهاب.

وأوضح طلال الجمل، أمين اعلام حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، أن أكثر من 20 ألف مواطن شاركوا في المؤتمر، من بينهم وفود تمثل كافة المصالح الحكومية، والأزهر، والأوقاف، والكنيسة، وشركات القطاع العام.

ورفع الحضور صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنوا تأييدهم لانتخابه لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية والإستقرار.

وفي كلمته أمام المؤتمر إستعرض المحاسب علي كيوان أمين عام الحزب بالمحافظة عددا من المشروعات القومية الكبري التي بدأها الرئيس السيسي، مؤكدا أن إعادة إنتخابه لفترة رئاسية جديدة، ضرورة وطنية وقومية لاستمكال مسيرة الإنجازات.

وأكد المهندس وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ، أننا جميعا مع الرئيس السيسي قلبا وقالبا، مشيرا إلى أن الشعب المصري يعرف جيدا حجم الضغوط التي تمارس علي الدولة المصرية، وهذا يتطلب أن نوجه رسالة قوية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا كلنا معك نؤيدك وندعمك ونساندك.

وطالب التمامي جموع المواطنين بالخروج إلى صناديق الانتخاب لإعلان تأييدهم، لإعادة انتخاب الرئيس السيسي، رافضا ما يردده البعض أن الرئيس سينجح بدون تصويت، مؤكدا أننا في حاجة لتقديم نموذجا يحتذى به في الإقبال على التصويت للرئيس السيسي باعتباره ضرورة قومية، ولنثبت للعالم أن الشعب المصري بالكامل يقف على قلب رجل واحد خلف قيادته.